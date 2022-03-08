Окупанти не роблять навіть спроб активного наступу на Харків

Збройні сили України міцно тримають оборону Харкова. Російські загарбники навіть не роблять спроб активного наступу на місто.

Терористи здійснюють окремі обстріли околиць міста. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Важливо В екопарку в Харкові застрелили 2 людей, які прийшли нагодувати тварин

Сухопутну частину міста повністю контролюють ЗСУ. Ворожих військ в місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також. Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об'єкти,

– розповів Синєгубов.

Він зазначив, що ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі області. Там окупати висадили десантно-штурмову групу на 3 гелікоптерах. 120 терористів хотіли рухатися на Харків. Але ЗСУ та тероборона знищили більшість десанту прямо на місці. Решта – втекла на територію Бєлгородської області Росії.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!