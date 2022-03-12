Окупанти не воюють, а просто знищують цивільних, – глава Луганської ВЦА про ситуацію в області

На Луганщині уся підконтрольна Україні територія постійно перебуває під обстрілами окупантів. Російські загарбники не воюють з українськими військовими, а цинічно вбивають цивільне населення.

Про це розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу. Окупанти навмисно розбивають усю інфраструктуру, б'ють по підстанціях, водогонах та цивільних мікрорайонах.

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За словами Гайдая, під ударом перебувають Рубіжне, Лисичанськ, Попасна та інші міста.

Я вже говорив неодноразово, що окупанти не воюють з нашими військовими, а просто знищують цивільне населення,

– наголосив голова ВЦА.

Гайдай також розповів, що 11 березня загарбники розстріляли будинок для людей похилого віку. Наразі точно невідомо, скільки внаслідок цього загинуло осіб, адже доступу до нього немає.

"Як тільки хтось намагається підійти, вони (окупанти – 24 канал) обстрілюють з мінометів", – додав голова ВЦА.

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