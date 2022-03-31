Окупанти не впустили у Бердянськ евакуаційні автобуси: люди пішли до них пішки

До Бердянська 31 березня приїхали евакуаційні автобуси. Втім, російські загарбники не дали можливості забрати їм людей з міста.

Про це ввечері повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вона уточнила, що сьогодні до Бердянська доїхали 45 автобусів для евакуації, пише 24 канал.

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Автобуси поїдуть до Запоріжжя вже 1 квітня

На жаль, російські окупанти не пропустили транспорт у сам Бердянськ. Через це 600 людей вийшли до автобусів з міста і вже завтра зранку (1 квітня) вони мають виїхати до Запоріжжя.

Понад 30 автобусів залишаються на в'їзді до Бердянська, щоб зранку забрати маріупольців і мешканців Бердянська до Запоріжжя.

Окупанти й раніше блокували проїзд евакуаційних автобусів до Бердянська. У таких випадках люди не чекають у місті, а йдуть до транспорту пішки.

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