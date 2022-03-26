Окупанти не змінюють тактику, – у МВС пояснили, чому за Ізюм точаться запеклі бої

Окупанти не змінили свою тактику щодо агресивних дій в Україні. Вони, так само як і на початку повномасштабної війни, сконцентровані зокрема на Ізюмі.

В діях російських військових – нічого нового. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Тактика Росії не змінюється

За його словами, ще в перші дні повномасштабної війни активно говорили про те, що одна із тактик Росії:

захоплення Харкова і Ізюма з однієї сторони;

з іншої – з Херсона чи то взяти, чи обійти Миколаїв і спробувати неймовірно широким фронтом оточити наше угрупування на Сході.

Чому ідуть такі величезні бої за Ізюм? Тому що це початок дороги на Слов'янськ,

– пояснив Денисенко.

За його словами, недаремно на днях навіть змінили одного з керівників танкової російської армії, яка відповідала за цей напрямок.

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Окупанти продовжують дотримуватися своєї стратегії

"Вони (окупанти – 24 канал) не змінюють стратегію і тактику. Вони роблять те ж саме, що й задумали собі ще в перший день", – наголосив радник глави МВС.

Він зауважив, що зараз російські військові справді перегруповуються. Свої найбільші сили вони кидають на східний фронт і на Маріуполь – з однієї сторони. З другої – починають концентруватися на кордоні з Україною, щоб спробувати робити певні ротації – заведення нових сил.