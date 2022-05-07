Окупанти нещадно гатили по Донеччині з усієї можливої зброї: є загиблі та поранені

Російські окупанти 6 травня обстріляли Донеччину з усіх можливих видів зброї. Внаслідок бомбардування є загиблі та поранені.

Загалом за добу 6 травня росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Про це повідомили в Нацполіції.

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Про кількість загиблих та поранених не повідомляють. Відомо, що загарбники обстріляли мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Російські окупанти обстріляли: Маріуполь, Сіверськ, Торецьк, Авдіївку, Мар'їнку, Святогірськ, Залізне, Дружківку, Нью-Йорк, Північне, Дробишеве, Рай-Олександрівку, Ярову, Дронівку, Свято-Покровське.

Наслідки обстрілів Донеччини / Фото Нацполіції

Поліція розпочала досудові розслідування проти росіян за статтею "порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Ситуація на Луганщині за добу 6 травня

Житлові райони Луганщини 6 травня російські окупанти обстріляли 24 рази.

У Сєвєродонецьку загарбники вгатили по місцевій лікарні. Також окупанти двічі завдали удару по "Азоту". Спочатку вони бомбили залізничне підприємство хімічного заводу. На місці сталася пожежа. Зайнялися шпали та трава на загальній площі 400 метрів квадратних. Існувала загроза загоряння цистерн підприємства. А вже потім – завдавали ударів безпосередньо по "Азоту.

За минулу добу вони зруйнували чи пошкодили 36 будинків. Серед них – 11 будинків в Золотому, 10 – в Попасній, 5 багатоповерхівок – в Сєвєродонецьку, 4 – в Рубіжному. Два будинки в Лисичанську вже не підлягають відновленню.

До місцевої влади надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому. Через обстріли в Лисичанську загорілася станція технічного обслуговування.

Поліція застерігає українців

Дотримуйтесь комендантської години.

Не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами, адже ворог розстрілює цивільні авто.

Не чіпайте невідомі предмети та нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні: на тимчасово окупованих територіях загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Російські окупанти масово розповсюджують фейки. Тож читайте винятково офіційні джерела інформації.

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