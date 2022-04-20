Окупанти нещадно гатять по Донеччині: є загиблі та поранені

20 квітня 2022 , 10:33
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Джерело:

телеграм Нацполіції України

Минулої доби, 19 квітня, окупанти обстріляли одразу 12 населених пунктів на Донбасі. Внаслідок ударів загинули мирні жителі, є поранені.

За даними українських правоохоронців, руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об'єктів.

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Ціллю російських окупантів стали: житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія.

Загалом упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини:

  • Маріуполь,
  • Авдіївка,
  • Вугледар,
  • Мар’їнка,
  • Краматорськ,
  • Новогродівка,
  • Торецьк,
  • Миколаївка,
  • Благодатне,
  • Орлівка,
  • Рубці,
  • Привілля.

Ворог обстрілював мирне населення ракетами, з реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Українські правоохоронці відкрили кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема:

  • 438 про порушення законів і звичаїв війни,
  • 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Окупанти нещадно гатять по Донеччині / Фото Нацполіції

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Автор: Альона Захарова