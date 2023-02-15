Прикордонники на Донеччині відбили атаку ворога: ще 60 росіян поповнили статистику Генштабу

Окупанти й надалі не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Попри шалені втрати, Росія продовжує новий масштабний наступ на Донеччині.

Чергову невдалу спробу окупантів захопити українські позиції зафіксували прикордонники. У вівторок, 14 лютого, ворог спробував прорвати бойовий рубіж оборони підрозділу Держприкордонслужби.

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Понад півсотні окупантів стали "двохсотими"

Загарбники намагались захопити позиції Сил оборони, користуючись значною перевагою у живій силі. Зазначають, що спершу ворог здійснив масований обстріл опорного пункту підрозділу українських захисників з артилерії.

Після цього в наступ пішла піхота противника. На щастя, прикордонники миттєво визначили напрямок головного удару й розпочали відбиття атаки.

Бійці застосували мінометний та гранатометний удари, завдяки чому вдалось відбити декілька хвиль наступу.

Остаточно відбити навалу противника допомогли ЗСУ. Відтак, не маючи успіху, противник відступив із втратами. До слова, під час відбивання атаки українські воїни ліквідували понад 60 окупантів.

Актуальні втрати ворога станом на 15 лютого

Завдяки героїчним зусиллям наших воїнів статистика Генштабу щодня поповнюється. Загалом з 24 лютого 2022 року кількість ліквідованих окупантів зросла до 139 770 осіб. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 690 окупантів.

Крім того, ворог зазнає колосальних втрат в техніці: