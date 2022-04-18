Росіяни обкрадають підприємства на окупованих територіях і мінують поля

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники продовжують займатися мародерством. Також окупанти мінують сільськогосподарські поля, розуміючи, що триває посівна.

Росіяни ведуть війну без жодних правил та систематично чинять злочини проти людства. Окрім постійних зривів евакуаційних коридорів, в армії загарбників поширеним є мародерство.

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"На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та продукцію місцевих підприємств", – повідомляють у Генштабі.

Також варто зазначити, що ворог проводить замінування на полях сільськогосподарського призначення, свідомо йдучи на жертви серед мирного населення.

Зараз в Україні триває посівна, тому жителям звільнених або ж тимчасово окупованих територій потрібно поводитися вкрай обережно. До слова, аграрії деяких областей працюють цілодобово. Зокрема на Дніпропетровщині посівна триває і вдень, і вночі.

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