Окупанти обстріляли Авдіївку: 1 людина загинула, пошкоджено житлові будинки

Вранці 8 квітня ворожі війська обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Жертвою обстрілів стала щойнаменше одна людина, ще одна – отримала поранення.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що окупанти пошкодили щонайменше 5 будинків.

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Росіяни пробували атакувати на Авдіївському напрямку

На Мар'їнському напрямку бої точаться, ситуація на фронті не змінилась. На Авдіївському напрямку росіяни за добу здійснили кілька спроб атакувати – усі вони були відбиті,

– написав Кириленко.

При цьому вороги обстрілюють мирне населення по усій лінії фронту. Вони завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов'янську. У Вугледарі поранено 1 людину та багато руйнувань, така сама ситуація і в Слов'янську.

Росіяни не дозволяють виїхати з Донеччини

Також росіяни не дозволяють українцям виїхати з Донеччини. 7 квітня люди їхали в автобусах з Вугледара під ворожим вогнем. В Слов’янську крилата заблокувала виїзд трьох евакуаційних поїздів. На щастя, залізничне полотно швидко полагодили.

Дивіться у відео – як заблокували рух 3 евакуаційних потягів: