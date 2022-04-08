Окупанти обстріляли Авдіївку: 1 людина загинула, пошкоджено житлові будинки
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Вранці 8 квітня ворожі війська обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Жертвою обстрілів стала щойнаменше одна людина, ще одна – отримала поранення.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що окупанти пошкодили щонайменше 5 будинків.
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Росіяни пробували атакувати на Авдіївському напрямку
На Мар'їнському напрямку бої точаться, ситуація на фронті не змінилась. На Авдіївському напрямку росіяни за добу здійснили кілька спроб атакувати – усі вони були відбиті,
– написав Кириленко.
При цьому вороги обстрілюють мирне населення по усій лінії фронту. Вони завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов'янську. У Вугледарі поранено 1 людину та багато руйнувань, така сама ситуація і в Слов'янську.
Росіяни не дозволяють виїхати з Донеччини
Також росіяни не дозволяють українцям виїхати з Донеччини. 7 квітня люди їхали в автобусах з Вугледара під ворожим вогнем. В Слов’янську крилата заблокувала виїзд трьох евакуаційних поїздів. На щастя, залізничне полотно швидко полагодили.
Дивіться у відео – як заблокували рух 3 евакуаційних потягів: