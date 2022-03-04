Окупанти обстріляли Бишів на Київщині: загинув цивільний, ще четверо – поранені
4 березня 2022 , 10:50Читать новость на русском
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу збройними силами Російської Федерації села Бишів Фастівського району Київської області.
Встановлено, що ввечері 3 березня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу снаряд влучив у сільський будинок культури, згоріли три легкових автомобілів.
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Мирний мешканець, який у той момент перебував неподалік, отримав поранення несумісні з життям. Ще чотирьох поранено.
Дії військових країни-агресора кваліфікуються як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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