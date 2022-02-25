Окупанти обстріляли бригади швидкої на Запоріжжі і Київщині, – Ляшко

Російські військові обстріляли бригади швидкої медичної допомоги у двох областях – на Запоріжжі та Київщині.

Під обстріл росіян потрапили швидкі

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у новому зверненні 25 лютого. Він розповів, що окрім екстренної медичної допомоги, під обстріл російських окупантів опотрапляють також і лікарні.

Днем раніше Російські окупанти здійснюють обстріли лікарень, – Ляшко

Агресор продовжує на території України обстріли,

– наголосив Ляшко.

Так, російські окупанти сьогодні обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у:

Запорізькій області;

на півночі Київської області.

На щастя, серед медпрацівників поки не було жертв. Однак у селі Маринівці, що на Київщині, не можуть отримати професійну поміч поранені мешканці України.

Обстріли лікарень

Окрім цього, цинізму росіян немає меж. За словами Ляшка, у Чернігові окупанти застосували зброю по медиках просто на теориторії лікарні, що надає психіатричну допомогу.

Тож він звернувся із проханням захисних організацій засудити такі дії російського агресора.

"Все це – є порушенням Женевської конвенції. Все це неприпустимо. Тому у мене величезне прохання – використайте свій вплив, щоб засудити такі дії і зупинити агресію Росії на території України", – закгликав глава МОЗ.

Поранені українці у лікарнях

Він також сказав, що за ніч в українські лікарні потрапили понад 50 людей з пораненнями. Ляшко запевнив, що медсистема охорони здоров'я працює цілодобово, а швидкі виїждають на усі виклики.

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Звернення Ляшка: дивіться відео