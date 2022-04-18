Окупанти обстріляли дитячі майданчики у Харкові: загинули 2 людей

Російські окупанти цинічно обстрілюють Харків, руйнуючи цивільну інфраструктуру. Ворожі військові завдали ударів по дитячих майданчиках, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Загинули чоловік та жінка

Прокуратура розслідує обстріл Харкова. Повідомляється, що окупанти завдали удару 18-го квітня близько 11:50.

Це важливо Зросла кількість загиблих та постраждалих через обстріл у центрі Харкова

Росіяни обстріляли Основ'янський район. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.

Унаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків.

Зауважимо, що Росія за останні дні збільшила інтенсивність обстрілів Харкова та області. Через це харків'ян просять протягом 18-го квітня не виходити з укриттів.

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