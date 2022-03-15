Окупанти обстріляли евакуаційний автобус на Луганщині

Окупанти вкотре не дають безпечно евакуювати мешканців Луганщини. Російські бойовики цинічно обстріляли автобус з людьми.

Автобус БФ "Восток-СОС" потрапив під обстріли 15 березня. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Евакуація на Луганщині

Він зауважив, що вивозити людей із Рубіжного допомагали волонтери. В місті під обстрілами залишилось 200 жителів.

За інформацією глави Луганської ОВА, автобус із Сєвєродонецька успішно дістався Новозолотарівки.

Через цинічні обстріли окупантів та небезпеку для громадян, евакуація 16 березня – під запитанням.

Відзначимо, що за 14 березня евакуювали майже 4 тисячі жителів Київщини та Луганщини. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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