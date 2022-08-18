Гуртожиток повністю знищений, розкидані дитячі речі: фото й відео наслідків удару по Харкову

окупанти завдали чергової ракетної атаки по Харкову 17 серпня. Внаслідок цинічного удару зруйнований 3-поверховий гуртожиток, також є загиблі та поранені.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, гуртожиток просто "перемелений" влучанням ракети, на місці трагедії розкидані дитячі візочки, речі та фотографії.

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Ворог двічі обстріляв Харків

Внаслідок ракетної атаки ввечері 17 серпня виникла велика пожежа. Мешканці зруйнованого будинку та їх сусіди дзвонять по лікарнях, щоб дізнатися, що з їхніми близькими.

Дехто з них при нас отримав звістку, що їх знайомих не стало,

– розповіла кореспондентка.

У гуртожитку проживали звичайні містяни, чиє життя вчора ввечері просто перевернулося. Серед них були пенсіонери та люди з вадами слуху. Внаслідок жахливої трагедії наразі відомо про 7 загиблих та 17 поранених, серед яких 11-річна дитина.

Наслідки ракетного удару росіян по гуртожитку в Харкові / Фото 24 каналу

У знищеному корпусі гуртожитку мешкало близько 20 родин. Доля всіх цих людей наразі ще невідома.

З самого ранку на місці трагедії працювали експерти. Пожежники намагались ліквідувати вогонь й шукали людей, які могли вижити, але шанси на це, на жаль, мінімальні.



Рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки / Фото 24 каналу



Внаслідок влучання ракети виникла масштабна пожежа / Фото 24 каналу

У Харківській ОВА заявили, що росіяни завдали удару ракетою типу "Іскандер". Наразі очікується висновок поліції та прокуратури щодо типу ракети за вилученими уламками. Але визначити це важко, адже є дуже велика руйнація.

Це не ті С-300, які напевне з місяць били безцільно, це щось потужніше,

– зауважила кореспондентка.

Пожежа була дуже великою. Наразі невідомо, чи залишився хтось під завалами. За інформацією постраждалих, загиблих винесли одразу.

Мешканець зруйнованого будинку розповів, що все відбулося миттєво, гуртожиток просто почав сипатися. А чоловіка врятувала шафа.



Мешканці зруйнованого будинку шукають близьких / Фото 24 каналу



Постраждалі внаслідок цинічного удару росіян / Фото 24 каналу

Кореспондентка розповіла про наслідки удару по Харкову: дивіться відео

Ранковий обстріл міста

Близько 5 ранку 18 серпня ворог знову обстріляв Харків. Внаслідок ракетної атаки постраждали декілька районів, зокрема в одному з них пошкоджень зазнав ще один гуртожиток. На місці влучання ракети зайнялась масштабна пожежа.

Попередньо відомо про 1 загиблого і близько 18 поранених, серед яких двоє дітей,

– розповіла Анна Черненко.

З ночі там тривають пошукові роботи інших постраждалих. Рятувальники продовжують гасити полум'я. За попередньою інформацією, площа займання становить близько 4,5 тисячі квадратних метрів.

На жаль, це ще не всі наслідки ранкового обстрілу Харкова. Згодом обіцяють повідомити більше інформації.

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окупанти запевняють, що в гуртожитку жили азовці

росіяни часто публікують у своїх телеграм-каналах списки ймовірних об'єктів для обстрілів. До ракетного удару будівель, що були зруйновані, в списках не було.

Але після удару російські телеграм-канали, соцмережі просто вибухнули тим, що нібито ледь не у всіх харківських міських гуртожитках розселені бійці ТрО та "Азова", всього того, що вони (росіяни – 24 канал) панічно бояться,

– розповіла кореспондентка.

Після того, як окупанти знищили величезну кількість харківських шкіл та садочків, вони вирішили "взятися" за гуртожитки. Мешканці Харкова та місцева влада сприймають це, як тероризм.