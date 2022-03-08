Окупанти обстріляли в Харкові притулок для тварин: загинули 5 собак

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати Харків. Бойовики потрапили у притулок для тварин, який створили волонтери.

Снаряд бойовиків прилетів у Центр адопції. Внаслідок цього зруйновано 5 вольєрів.

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Один із вольєрів окупанти знищили повністю. Там перебували 5 собак, які загинули. Ще один – зруйнували частково, його ремонтують.



Окупанти поранили 6 песиків, 5 – вбили / Фото з фейсбуку "Порятунок тварин Харків"

5 собак загинули, 6 – поранені

Окрім цього, вся територія центру покрита уламками стін та поламаними деревами. У притулку перебували 293 собаки, 6 з яких – поранені.

Від імені всієї нашої команди та наших тварин хочемо сказати: "Русскій воєнний корабль, іди на**й",

– наголосили в повідомленні.

Центр після обстрілів продовжує працювати. Команда центру впевнена, що під час боротьби за щось справжнє завжди стають жертвами безневинні істоти, однак світло завжди перемагає темряву.

Повний текст публікації:

Російська військова агресія триває. Цієї ночі була масштабна атака на міста України. Один із снарядів прилетів у наш Центр адопції. Зруйновано 5 вольєрів: один знищено повністю. Під його уламками загинули 5 собак; другий зруйновано частково, звідти втекло приблизно 5 собак. Сьогодні його ремонтували; пробита стіна між двома одиночними вольєрами та одним загальним.

По всій території центру уламки стін, поламані дерева. В Центрі адопції на момент потрапляння снаряду перебували 293 собаки. Приблизно 6 собак отримали поранення. Дякувати Богові, вони не смертельні для життя.

Під час боротьби за щось справжнє завжди стають жертвами безневинні істоти. Але світло завжди перемагає темряву. Ми продовжуємо працювати. Від імені всієї нашої команди та наших тварин хочемо сказати: "Русскій воєнний корабль, іди на**й!

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