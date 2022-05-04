Окупанти обстріляли Херсонщину: важких травм зазнали мама з 5-річною донькою

Російські загарбники обстріляли Високопільську громаду на Херсонщині. Важкого поранення зазнали мама та її 5-річна дочка.

Жінка з дитиною під час обстрілів перебували в будинку. На щастя, їх вдалося врятувати. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу.

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При обстрілі ворогом звільненої частини Високопільської громади на Херсонщині один із снарядів потрапив до житлового будинку. Тяжкі поранення отримали мати та її 5-річна донька,

– написав Олександр Вілкул.

Стан дівчинки був вкрай критичним. На щастя, дитину та її маму встигли відвезти до Кривого Рогу. Лікарі провели складні операції, але постраждалі – живі. Зараз їм надають необхідну допомогу.

Новини Кривого Рогу та Херсона

Ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі стабільна та повністю контролюється ЗСУ, військовою адміністрацією.

Увечері 3 травня було кілька "прильотів" крилатих ракет подалік Криворізького району. Наслідки уточнюють.

Село Заградівка у звільненій частині Херсонської області обстріляли ворожими "Градами". Вбито жінку, ще 3 людей поранено. Усі вони цивільні.

До Кривого Рогу 3 травня приїхали ще 568 людей, з них із Херсонської області вдалося евакуювати 269 людей.

Масові авіаудари по Україні 3 травня

3 травня увечері вибухи лунали у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині.

Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв та пошкоджень уточнюють.

По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Тому в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкоджені 3 електропідстанції. Постраждали 2 осіб. Зараз їм надають медичну допомогу.

Також російські окупанти вгатили по Кіровоградщині. В ОК "Південь" повідомили, що є загиблі та поранені. Авіаудару зазнала й Одещина. Вороги атакували Арциз.

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