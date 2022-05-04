Окупанти обстріляли Херсонщину: важких травм зазнали мама з 5-річною донькою
Джерело:Олександр Вілкул
Російські загарбники обстріляли Високопільську громаду на Херсонщині. Важкого поранення зазнали мама та її 5-річна дочка.
Жінка з дитиною під час обстрілів перебували в будинку. На щастя, їх вдалося врятувати. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу.
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При обстрілі ворогом звільненої частини Високопільської громади на Херсонщині один із снарядів потрапив до житлового будинку. Тяжкі поранення отримали мати та її 5-річна донька,
– написав Олександр Вілкул.
Стан дівчинки був вкрай критичним. На щастя, дитину та її маму встигли відвезти до Кривого Рогу. Лікарі провели складні операції, але постраждалі – живі. Зараз їм надають необхідну допомогу.
Новини Кривого Рогу та Херсона
Ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі стабільна та повністю контролюється ЗСУ, військовою адміністрацією.
Увечері 3 травня було кілька "прильотів" крилатих ракет подалік Криворізького району. Наслідки уточнюють.
Село Заградівка у звільненій частині Херсонської області обстріляли ворожими "Градами". Вбито жінку, ще 3 людей поранено. Усі вони цивільні.
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Масові авіаудари по Україні 3 травня
- 3 травня увечері вибухи лунали у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині.
- Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв та пошкоджень уточнюють.
- По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Тому в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкоджені 3 електропідстанції. Постраждали 2 осіб. Зараз їм надають медичну допомогу.
- Також російські окупанти вгатили по Кіровоградщині. В ОК "Південь" повідомили, що є загиблі та поранені. Авіаудару зазнала й Одещина. Вороги атакували Арциз.
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