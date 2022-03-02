Окупанти обстріляли Лисичанськ: потрапили у завод та житловий будинок, промовисті фото

На Луганщині окупанти знову обстріляли мирні міста. Однією з цілей ворогів стало місто Лисичанськ.

Станом на 11:30 у результаті обстрілів агресора горить магазин Городок, який знаходиться на проспекті Перемоги. На місце інциденту вже виїхала пожежники.

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Ворог обстріляв місто на Луганщині

Крім того, окупанти потрапили у місцевий пивний завод, який після цього теж загорівся. Пізніше було встановлено, що відкритого вогню не виявили. Проводиться розвідка.

На вулиці Московська у житловий будинок потрапила відстрілена ракета з системи "Смерч". У результаті пошкоджено 2 кімнати та перекриття будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

Окупанти обстріляли Лисичанськ / телеграм "Сергій Гайдай/ Луганська ОДА "

Окупанти обстріляли Лисичанськ / телеграм "Сергій Гайдай/ Луганська ОДА"

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