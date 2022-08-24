росіяни "привітали" Луганщину з Днем Незалежності 35 потужними обстрілами і ракетними ударами

День Незалежності на Луганщині розпочався неспокійно. Окупанти завдали потужних обстрілів по області, намагаючись помститися за нескореність українців.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, 35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами росіяни "привітали" Луганщину з Днем Незалежності.

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Гайдай нагадав, що окупанти вже пів року стоять на місці. Тоді як луганчани втратили свої домівки, але зберегли країну.

Саме наша область взяла на себе найпотужніший удар російської армії. Однак українським бійцям вдалося стримати ворога, що дало змогу іншим регіонам країни підготуватись до ймовірної оборони. Пів року – нескорені,

– підкреслив він.

За його словами, ворог не має змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області.

"Наші бійці тримають оборону і в День Незалежності. Ви бачите, що останні два місяці в росіян відсутні значні звитяги. Бо кожен регіон встиг підготуватися за час, поки противника гальмують на Сході", – пояснив Гайдай.

Як минула доба у регіоні

На фронті ніч була неспокійною. Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали 3 ракетні удари та одну атаку з повітря. Зокрема:

13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії,

а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, 5 разів застосовувались міномети, 6 – росіяни вимушені були відступити, коли пробували атакувати.

Наслідки ворожого обстрілу Луганщини / Фото Сергія Гайдая

Потенціал росіян поступово вичерпується, – аналітик

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що на деяких ділянках на Сході ще гаряче й досить непросто. Але видно те, що російські загарбники там уже виснажуються.

Вони частіше застосовують, наприклад, не важку артилерію, а міномети для ударів по позиціях. І видно, що потенціал їхній поступово вичерпується,

– сказав військовий аналітик.

Тому, додав він, невдовзі лінія фронту може остаточно стабілізуватися й окупанти змушені будуть брати паузу, щоб доукомплектовувати свої підрозділи за допомогою підкріплення, яке вони зможуть сформувати. Інакше росіяни просто не зможуть продовжувати наступальні дії, адже наші захисники їх виснажують, вимотують і зупиняють.

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