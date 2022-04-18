Окупанти обстріляли Мар'янське на Дніпропетровщині касетними боєприпасами з "Торнадо-С"

Російські окупанти здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С". Вони гатили забороненими касетними боєприпасами.

Внаслідок обстрілів загинув місцевий житель. Загарбники гатили по Мар'янському 17 квітня.

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Збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" із забороненими касетними бойовими зарядами Мар’янське Криворізького району на Дніпропетровщині,

– розповідають в Офісі генпрокурора.

Окупанти пошкодили житлові будинки та автівки мешканців селища. Дніпропетровська облпрокуратура відкрила кримінальне провадження за "порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством". Триває слідство.

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