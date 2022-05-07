Окупанти обстріляли Миколаївщину: були великі пожежі

6 травня російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаївську область. Рятувальники опублікували наслідки цинічних атак ворога.

За минулу добу представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Миколаївській області загасили 8 пожеж. Три з них сталися внаслідок ворожих обстрілів.

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Горіло житлове подвір’я

Один зі снарядів окупантів влучив у приватне подвір’я, а також пошкодив сарай, де загорілися хатні речі. Сталося все в селі Котляреве. Там спалахнула пожежа на 40 квадратних метрів. Однак рятувальники оперативно її ліквідували.

За минулу добу трапилося ще сім пожеж на природі в Баштанській та Миколаївській територіальних громадах: горіли як суха трава, так і очерет, солома, сміття, чагарники тощо. Двічі загоряння починалися через ворожі обстріли.

Наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині

Окупанти обстріляли Миколаївщину / Фото ДСНС у Миколаївській області

Рятувальники залучили 9 одиниць техніки та 34 вогнеборців, щоб загасити усі пожежі на природі.

Крім того, лише за 6 травня миколаївські рятувальники опрацювали 70 звернень щодо підозрілих предметів. Як результат – безпечно знищили 54 боєприпаси, які не розірвалися.

З початку повномасштабного вторгнення представники ДСНС в Миколаївській області знешкодили 1669 боєприпасів та відреагували на 2528 викликів.

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти обстріляли Миколаїв: силам ППО вдалося збити одну ракету, однак чотири – полетіли у залізничний міст, який вже був до того зруйнований.

Загалом упродовж доби ворог не проявляв особливої активності на Миколаївщині. Окупанти переважно вели бої зі своїх рубежів, не просуваючись вперед. Також вони обстріляли позиції українських військових з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Ворог також намагався розвідувати територію за допомогою безпілотника та коригувати вогонь артилерії. Однак українські бійці його збили. Це був безпілотник "Орлан-10".

Втрати російських окупантів у війні станом на 7 травня

В окупантів вже своєрідний рекорд! Збройні Сили України ліквідували вже 25 100 російських військових. Дані щодо бойової техніки теж великі:

танки – 1 122 одиниці;

бойові броньовані машини (ББМ) – 2 713 одиниць;

артилерійські системи – 509 одиниць;

засоби протиповітряної оборони – 84 одиниці;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 172 одиниці;

літаки – 199 одиниць;

гелікоптери – 155 одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1 934 одиниць;

кораблів та катери – 11 одиниць;

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 341 одиниця;

спеціальна техніка – 38 одиниць;

крилаті ракети – 90 одиниць.

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