Окупанти обстріляли Миргород на Полтавщині

Росіяни 2 квітня обстріляли Миргород Полтавської області. Було 3 "прильоти" по інфраструктурі міста. Попередньо відомо, що постраждалих немає.

Наслідки від ворожих ударів встановлюють. Про це повідомив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Важливо У більшості областей України – повітряна тривога

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Чиновник нагадав, що не можна постити жодних фото та відео ударів.

Жителям Миргорода треба зберігати спокій. В жодному разі не слід ігнорувати повітряну тривогу.

До речі – Гарно спрацювала ППО, – мер Полтави про нічний ракетний обстріл: