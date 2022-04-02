Окупанти обстріляли Миргород на Полтавщині
2 квітня 2022 , 17:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Луніна
Росіяни 2 квітня обстріляли Миргород Полтавської області. Було 3 "прильоти" по інфраструктурі міста. Попередньо відомо, що постраждалих немає.
Наслідки від ворожих ударів встановлюють. Про це повідомив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Важливо У більшості областей України – повітряна тривога
Не публікуйте фото
Чиновник нагадав, що не можна постити жодних фото та відео ударів.
Жителям Миргорода треба зберігати спокій. В жодному разі не слід ігнорувати повітряну тривогу.
До речі – Гарно спрацювала ППО, – мер Полтави про нічний ракетний обстріл: