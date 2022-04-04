Окупанти обстріляли один з районів Миколаєва: є поранені та загиблі, серед яких діти
Джерело:Суспільне
Росіяни 4 квітня вкотре обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілів є поранені та вбиті люди, пошкоджена інфраструктура.
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Вона зазначила, що серед вбитих та поранених є діти.
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Окупанти пошкодили лікарню, низку житлових будинків та об'єкти інфраструктури.
Миколаїв 4 квітня / Фото Суспільного
У Миколаєві постраждала низка об'єктів / Фото Суспільного
Рашисти пошкодили лікарню / Фото Суспільного
Після обстрілу знайшли вбитих / Фото Суспільного
Ситуація в Миколаєві
Очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що вже 35% населення поїхали з міста. Він зазначив, що відправляють автобуси до Одеси, а звідти люди прямують на захід України, за кордон чи до кордону з Молдовою.
Сьогодні ми відправили приблизно 300 людей. Так щодня від 250 до 500 людей покидають місто,
– повідомив міський голова.