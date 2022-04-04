Окупанти обстріляли один з районів Миколаєва: є поранені та загиблі, серед яких діти

Росіяни 4 квітня вкотре обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілів є поранені та вбиті люди, пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Вона зазначила, що серед вбитих та поранених є діти.

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Окупанти пошкодили лікарню, низку житлових будинків та об'єкти інфраструктури.



Миколаїв 4 квітня / Фото Суспільного



У Миколаєві постраждала низка об'єктів / Фото Суспільного



Рашисти пошкодили лікарню / Фото Суспільного



Після обстрілу знайшли вбитих / Фото Суспільного

Ситуація в Миколаєві

Очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що вже 35% населення поїхали з міста. Він зазначив, що відправляють автобуси до Одеси, а звідти люди прямують на захід України, за кордон чи до кордону з Молдовою.

Сьогодні ми відправили приблизно 300 людей. Так щодня від 250 до 500 людей покидають місто,

– повідомив міський голова.