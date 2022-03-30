Окупанти обстріляли Оріхове на Запоріжжі та поранили людину: як виглядають пошкодження

30 березня 2022 , 19:50
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Джерело:

Національна поліція України

Російські окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл. Однією з мішеней ворога стало місто Оріхове.

Снаряди окупантів прилетіли в місто Оріхове. На щастя, жертв через ворожий вогонь немає. 

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Наслідки обстрілів

Внаслідок обстрілу ворога поранено одну людину. Також пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури міста. 

Фото наслідків обстрілу: 

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Автор: Ярослав Сиваківський