Окупанти обстріляли Оріхове на Запоріжжі та поранили людину: як виглядають пошкодження

Російські окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл. Однією з мішеней ворога стало місто Оріхове.

Снаряди окупантів прилетіли в місто Оріхове. На щастя, жертв через ворожий вогонь немає.

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Наслідки обстрілів

Внаслідок обстрілу ворога поранено одну людину. Також пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури міста.

Фото наслідків обстрілу:

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