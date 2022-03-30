Окупанти обстріляли Оріхове на Запоріжжі та поранили людину: як виглядають пошкодження
30 березня 2022 , 19:50Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція України
Російські окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл. Однією з мішеней ворога стало місто Оріхове.
Снаряди окупантів прилетіли в місто Оріхове. На щастя, жертв через ворожий вогонь немає.
До теми Окупанти на Запоріжжі масово зрізають болгаркою металеві двері в під'їздах
Наслідки обстрілів
Внаслідок обстрілу ворога поранено одну людину. Також пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури міста.
Фото наслідків обстрілу:
Дивіться також – Маріупольці розповідають як вони вибрались з пекла