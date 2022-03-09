Окупанти обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі: може бути багато жертв і поранених
Джерело:фейсбук В'ячеслава Аброскіна
Російські терористи цинічно обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі.
Для окупантів немає нічого святого. Їхній цинізм та жорстокість все більше вражає. Близько 15:50 9 березня вони обстріляли дитячу лікарню.
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У лікарні, ймовірно, був розташований також пологовий будинок. За словами колишнього першого заступника голови Нацполіції В'ячеслав Аброськіна, терористи завдали удару по пологовому №2.
Російські окупанти нанесли артудар по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених та вбитих жінок,
– сказав Аброськін.
У Маріупольській міській раді розповіли, що рашисти скинули кілька бомб на лікарню №3. Руйнування – колосальні. Корпус, в якому лікували дітей, повністю знищений. Інформацію про жертв та постраждалих уточнюють.
Дивіться моторошне відео зруйнованої дитячої лікарні:
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