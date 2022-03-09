Окупанти обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі: може бути багато жертв і поранених

Російські терористи цинічно обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі.

Для окупантів немає нічого святого. Їхній цинізм та жорстокість все більше вражає. Близько 15:50 9 березня вони обстріляли дитячу лікарню.

Важливо На Житомирщині кількість загиблих внаслідок авіаударів 8 березня зросла до 10 людей

У лікарні, ймовірно, був розташований також пологовий будинок. За словами колишнього першого заступника голови Нацполіції В'ячеслав Аброськіна, терористи завдали удару по пологовому №2.

Російські окупанти нанесли артудар по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених та вбитих жінок,

– сказав Аброськін.

У Маріупольській міській раді розповіли, що рашисти скинули кілька бомб на лікарню №3. Руйнування – колосальні. Корпус, в якому лікували дітей, повністю знищений. Інформацію про жертв та постраждалих уточнюють.

Дивіться моторошне відео зруйнованої дитячої лікарні:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!