Окупанти обстріляли порт в Маріуполі: підбили іноземне судно

Російські загарбники цинічно знищують інфраструктуру в Маріуполі. Нещодавно вони обстріляли місцевий порт, де попали в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки.

Корабель просто стояв біля одного з причалів. Внаслідок обстрілу постраждав член екіпажу, який не встиг вчасно сховатися.

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Українські військові допомогли цивільному

Бійці "Азову" надали першу допомогу постраждалому. Як виявилось, російська ракета потрапила в машинне відділення пароплава, а чоловік якраз там перебував. Разом із потерпілим українські військові евакуювали усіх членів екіпажу.

Пожежу не змогли загасити через постійні обстріли з боку окупантів, тому корабель потонув.

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Відомо, що судно прибуло в порт Маріуполя 23 лютого. Також додають, що зараз там пришвартовано ще два кораблі з Мальти, а також судна з Ямайки і Ліберії. На одному з них перебувають громадяни Туреччини.

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Нагадаємо, Маріуполь більш ніж місяць перебуває в блокаді окупантів. Зараз там залишилося близько 130 тисяч людей. Деяких містян загарбники силоміць вивозять на тимчасово окуповані території або в Росію. Хоч Росія блокує гуманітарні коридори з Маріуполя до Запоріжжя, вже 87 тисяч мешканців змогли самотужки вирватися звідти на території, які контролюють ЗСУ.

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