Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат, де перебувало 330 людей

Прямим попаданням 11 березня ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині. На цей момент там було близько 330 осіб. Кількість постраждалих уточнюють.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Оскільський інтернат розташований на території Ізюмської громади.

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Встигли евакуювати 73 людини

Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей!

– зазначив Синєгубов.

За словами голови ОВА, із тих пацієнтів, що залишились, малорухомих – 50, пересуваються на візках – 10 підопічних. Кількість постраждалих поки невідома, її наразі встановлюють.

Синєгубов розповів, досі найважчою точкою в області залишається Ізюм. На 11 березня заплановані знову "зелені коридори" задля евакуації населення. Тримається Харків, хоча його окупанти планували взяти всього за 2 дні.

Дивіться звернення Олега Синєгубова:

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