Окупанти обстріляли Рубіжне: зруйнована колія
6 березня 2022 , 16:22Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Окупанти 6 березня цинічно обстріляли Рубіжне на Луганщині. Ворог влучив у житлові будинки, розташовані на низці вулиць.
Новину повідомив Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА. Також він розповів, що загорілася фура, яка стояла посеред вулиці. Окрім того, ворог зруйнував колію.
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Після обстрілу зруйновано дільницю залізно-дорожнього полотна,
– мовиться у повідомленні.
Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.
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