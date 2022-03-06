Окупанти обстріляли Рубіжне: зруйнована колія

6 березня 2022 , 16:22
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Окупанти 6 березня цинічно обстріляли Рубіжне на Луганщині. Ворог влучив у житлові будинки, розташовані на низці вулиць.

Новину повідомив Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА. Також він розповів, що загорілася фура, яка стояла посеред вулиці. Окрім того, ворог зруйнував колію. 

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Після обстрілу зруйновано дільницю залізно-дорожнього полотна,
– мовиться у повідомленні.

Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

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Автор: Мар'яна Бекало