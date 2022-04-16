Окупанти обстріляли село під Полтавою: є жертва, одна людина поранена

Російські окупанти ввечері 15 квітня обстріляли село на Полтавщині. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Ще один місцевий мешканець отримав поранення, однак обійшлось без госпіталізації. Про це вранці 16 квітня повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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За інформацією керівника Полтавської ОВА, пізно ввечері 15 квітня вороги здійснили авіаудар по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Декілька будівель зруйновані.

Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя! Тримаємо стрій, бо все буде Україна,

– написав Лунін.

Нагадаємо, що про звук вибуху у Полтаві очільник ОВА повідомив 15 квітня о 23:34. Він закликав людей не ігнорувати повітряні тривоги.

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