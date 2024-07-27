Окупанти обстріляли центр Глухова: є руйнування інфраструктури, серед поранених 6 дітей

Російська армія 27 липня обстріляла Глухів у Сумській області. Внаслідок цього у місті є поранені.

Окрім того, після удару у Глухові також є руйнування інфраструктури. Серед травмованих – діти.

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Що відомо про обстріл Глухова

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що 27 липня ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду. Зафіксовано 12 вибухів.

Внаслідок обстрілу, попередньо травмовано 10 людей, з яких 6 – діти. Одна жінка і дитина – у важкому стані,

– розповіли в ОВА.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюють.

Окрім того, голова Глухівської громади Надія Вайло повідомила Суспільному, що є поранені люди. Посадовиця наголосила, що інформації щодо загиблих містян наразі немає, але є люди в тяжкому стані.

До слова, ворог також атакував Сумську область 23 липня. Росіяни завдали авіаційного удару по критичних об'єктах Шосткинської громади.

У Сумській ОВА також зазначали, що на місці працювали всі необхідні служби. Загиблих внаслідок обстрілу не було.