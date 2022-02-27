Окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет

Російські загарбники нанесли удар з балістичних ракет по Василькову, що на Київщині. Це сталось близько 00:47.

Спалахнула пожежа. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав фото очевидців.

Важливо Через обстріли в Охтирці загинули 6 людей, поранені – 55

Неподалік є нафтобаза

У мережі побоюються через розміщення нафтобази у цьому районі. Куди потрапили окупанти – поки невідомо.

Крім того, в мережі публікують відео. На кадрах чути потужні вибухи, нічне небо вкрилось хмарами попелу й диму.

Обстріл Василькова, дивіться відео: