Окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет
27 лютого 2022 , 00:50Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Російські загарбники нанесли удар з балістичних ракет по Василькову, що на Київщині. Це сталось близько 00:47.
Спалахнула пожежа. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав фото очевидців.
Важливо Через обстріли в Охтирці загинули 6 людей, поранені – 55
Неподалік є нафтобаза
У мережі побоюються через розміщення нафтобази у цьому районі. Куди потрапили окупанти – поки невідомо.
Крім того, в мережі публікують відео. На кадрах чути потужні вибухи, нічне небо вкрилось хмарами попелу й диму.
Обстріл Василькова, дивіться відео: