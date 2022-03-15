Окупанти обстріляли Велику Писарівку на Сумщині: страшні наслідки у фото

Російські загарбники продовжують нищити українські міста та села. 14 березня ворог з артилерії обстріляв Велику Писарівку, що на Сумщині.

Про це у телеграмі розповів Дмитро Живицький, очільник Сумської обласної військової адміністрації. Він також опублікував моторошні фото зруйнованих будинків.

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Пожежі довелося гасити під обстрілами

Живицький зазначив, що внаслідок атаки загорілися будинки мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури. До вечора місцеві рятувальники гасили пожежі. Робили це у перервах між артобстрілами. "Перші обстріли були уночі, а вдень продовжились. Горів продуктовий завод, магазини, повилітали вікна в адміністративних та приватних будинках", – уточнив глава ОВА.

Наслідки ворожої атаки по Великій Писарівці / Фото з телеграм-каналу Живицького

Рятувальники працюють у Великій Писарівці: дивіться відео

Станом на ніч проти 15 березня ЗСУ ведуть активні бої на Слобожанському напрямку. Там російські загарбники хочуть щонайменше оточити Суми.

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