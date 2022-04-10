Окупанти обстріляли Вугледар: 9-річна дівчинка зазнала поранення ока

Російські окупанти здійснили черговий обстріл міста Вугледар, що в Донецькій області. Унаслідок обстрілу постраждала дитина й одна доросла людина.

Росіяни стріляли з окупованих районів

Окупанти обстріляли Вугледар у суботу, 9-го квітня. Ворог підступно вів вогонь з окупованих населених пунктів Волноваського району.

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Унаслідок обстрілу 9-річна дівчинка та одна доросла людина зазнали поранень. Повідомляється, що в дитини осколкове поранення ока.

Дівчинку відправили до Дніпра в обласну дитячу лікарню.

За даними слідства, 9 квітня 2022 року з боку окупованих населених пунктів Волноваського району на м. Вугледар здійснено чергову атаку. Поранено дорослого і 9-річну дитину – дівчинку з вогнепальним осколковим пораненням ока направлено до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні,

– йдеться у повідомленні Офісу Генпрокуратури.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 10 квітня в Україні через війну вже загинуло 177 дітей. Ще понад 330 дітей отримали поранення.

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