Цілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива: окупанти знову обстріляли ЗАЕС

Окупанти продовжують здійснювати провокації на Запорізькій АЕС. Ввечері 6 серпня війська агресора обстріляли ЗАЕС та ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.

Працівник ЗАЕС отримав осколкове поранення

Окупанти завдали ракетного обстрілу по майданчику ЗАЕС та влучили безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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Як зазначили в Енергоатомі, росіяни, швидше за все, цілили саме по 174 контейнерах, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. Повідомляється, що в кожному з контейнерів по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.

Унаслідок обстрілу пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика з відходами ядерного палива. Також пошкоджено 800 квадратних метрів віконних поверхонь.

Вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе,

– повідомили в Енергоатомі.

Через обстріл працівник ЗАЕС отримав осколкове поранення і був доправлений у міську лікарню.

російський персонал ЗАЕС сховався від обстрілів

В Енергоатомі розповіли, що всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС перебуває до 500 осіб, а також персонал росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки.

Окрім ЗАЕС, російські військові стріляли поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору в місті Енергодар.

На ЗАЕС відключили два енергоблоки

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону заявив про низьку ефективні міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ. Він сказав, що вони не виконують свої завдання.

Старух нагадав, що з 5 березня після обстрілу від мережі відключений 3 енергоблок. Також унаслідок обстрілів 5 серпня довелося відключити й 4 енергоблок. Водночас він наголосив, що радіаційний фон у нормі.

Що відомо про провокації росіян на ЗАЕС

У п'ятницю, 5 серпня, окупанти двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час першого обстрілу було зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС.

Після другого обстрілу також було зафіксовано три "прильоти" й окупанти влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Вибухи в Енергодарі лунали і в суботу, 6 серпня.

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