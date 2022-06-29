Окупанти обстріляли завод "Машгідропривід" у Харкові: моторошні фото наслідків

Російські бойовики нещадно обстріляли харківський завод "Машгідропривід". На щастя, загиблих чи постраждалих немає, проте є масштабні руйнування інфраструктури заводу.

Завод "Машгідропривід", який розташований у Слобідському районі Харкова, обстріляли російські окупанти ввечері 28 червня. За даними Суспільного, внаслідок обстрілу не постраждали люди.

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Суспільне повідомляє – військові, які оглядали місце події, попередньо зробили висновки, що російські загарбники гатили по заводу з ракетного комплексу "Іскандер".

Російські окупанти обстріляли завод "Машгідропривід" / Фото Суспільне Харків

У момент потрапляння ракет на територію заводу там були нічні охоронці об'єкта. На щастя, вони не постраждали.

Наслідки вечірнього обстрілу заводу

Заданими Харківської обласної прокуратури, російські військові вдарили по території заводи приблизно о 23:10 28 червня.

Внаслідок влучання ракет було зруйновано будівлю "Машгідроприводу" – приблизно тисяча квадратних метрів згоріли внаслідок удару.

Російські окупанти обстріляли завод "Машгідропривід" / Фото Суспільне Харків

Крім того, від обстрілу постраждали промислові цехи заводу. Фрагменти стін із цегли розкидані в радіусі до 50 метрів на території "Машгідроприводу". Уламки металевого профілю, яким був покритий дах, закинуло на високовольтні лінії.

Російські окупанти обстріляли завод "Машгідропривід" / Фото Суспільне Харків

Заступник директора заводу Володимир Світличний повідомив, що "Машгідропривід" випускав гідроциліндри для сільськогосподарської техніки, машин комунального господарства та інші деталі.

Після 24 лютого ми не змогли відновити ті обсяги, які були, і більше займалися підсобними роботами. А після сьогоднішньої ночі підприємство повністю зруйноване, повністю зупинене, люди втратили роботу,

– розповів заступник директора.

Він повідомив, що роботу на заводі втратила приблизно сотня осіб.

Заступник директора заводу стоїть на руїнах / Фото Суспільне Харків

На думку Світличного, поцілили по підприємству за наведенням або за встановленим раніше маяком.

Цех стоїть уздовж вулиці, мабуть, тут ходили, і за наведенням. Ну дуже точно, видно – вирва прямо в центрі цеху, значить, за наведенням,

– прокоментував обстріл Світличний.

Російські окупанти обстріляли завод "Машгідропривід" / Фото Суспільне Харків

Обстріл Харкова 29 червня: що відомо

В ніч на 29 червня російські окупанти атакували Слобідський та Шевченківський райони Харкова. В результаті ракетного удару постраждали цивільні – правоохоронці фіксують наслідки ворожих обстрілів.

Внаслідок вибуху біля одного з житлових багатоповерхових будинків утворилася вирва. Також пошкоджено офісну та адміністративну будівлі, автомобілі. Є поранені,

– повідомили в поліції.

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