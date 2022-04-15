Окупанти обстріляли житловий район Харкова: є загиблі, десятки поранених, серед них – 3 дітей
15 квітня 2022 , 18:30Читать новость на русском
Джерело:Харківська ОВА
Російські окупанти 15 квітня обстріляли житловий район Харкова. Загинули 7 людей. Серед них – дитина, якій було лише сім місяців.
Про трагедію повідомив Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА. Він зауважив, що "друга армія світу", як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням.
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Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них – 3 дітей. Загинули 7 людей, серед них – одна дитина семи місяців,
– заявив Синєгубов.
Він розповів, що усім постраждалим надають медичну допомогу. Також Синєгубов закликав місцевих жителів без крайньої потреби не перебувати на вулицях.
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