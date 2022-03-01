Окупанти обстрілюють Чернігів і Харків, тримають в оточенні Суми, Лебедин та Охтирку
Збройні сили України надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення – станом на 12 годину 1 березня 2022 року.
За словами ЗСУ, не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти вирішили обстріляли ракетами їх житлові квартали.
Важливо Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих
"Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва", – додали у ЗСУ.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Допис Збройних сил України
Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст.
Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.