Окупанти обстрілюють Чернігів і Харків, тримають в оточенні Суми, Лебедин та Охтирку

Збройні сили України надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення – станом на 12 годину 1 березня 2022 року.

За словами ЗСУ, не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти вирішили обстріляли ракетами їх житлові квартали.

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"Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва", – додали у ЗСУ.

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Допис Збройних сил України

Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст.

Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.