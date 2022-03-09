Окупанти обстрілюють Миколаїв з півночі: серед наших героїв є втрати
9 березня 2022 , 22:40Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Російські орки продовжують активний наступ на Миколаїв. Хоробрі воїни ЗСУ тримають позиції та не дають окупантам зайти у місто.
Миколаїв продовжує хоробро оборонятися від російських окупантів. Орки зазнають втрат, але продовжують обстріли міста.
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Обстріли Миколаєва
Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, наразі ворог обстрілює місто з півночі та північного сходу. Серед наших героїв є загиблі.
Ворог не спить, стежить за нашими переміщеннями. Роблять різні "вкидання". Я прошу вас – не реагуйте. Є зміни у наш бік. Знаємо, що у ворога є проблеми із постачанням,
– розповів Кім.
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