Окупанти обстрілюють Миколаїв з півночі: серед наших героїв є втрати

Російські орки продовжують активний наступ на Миколаїв. Хоробрі воїни ЗСУ тримають позиції та не дають окупантам зайти у місто.

Миколаїв продовжує хоробро оборонятися від російських окупантів. Орки зазнають втрат, але продовжують обстріли міста.

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Обстріли Миколаєва

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, наразі ворог обстрілює місто з півночі та північного сходу. Серед наших героїв є загиблі.

Ворог не спить, стежить за нашими переміщеннями. Роблять різні "вкидання". Я прошу вас – не реагуйте. Є зміни у наш бік. Знаємо, що у ворога є проблеми із постачанням,

– розповів Кім.

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