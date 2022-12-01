Окупанти обстрілюють самих себе: на Херсонщині поцілили у намет з "мобіками"

Російські загарбники обстрілюють своїх же "мобіків". Зокрема, на Херсонщині поцілили в намет 1-го армійського корпусу. Багато новобранців загинули на місці.

Так, 24 листопада артилерійські підрозділи Росії атакували позиції своїх же військових на околиці села Цукури, що на Херсонщині. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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Щонайменше 14 "мобіків" загинули

Російські артилеристи влучили у намет, де перебували "мобіки" 1-го армійського корпусу, що базується в Донецьку.

Внаслідок попадання 152-міліметрового снаряда в намет 14 військовослужбовців загинули та 7 військовослужбовців отримали поранення,

– підкреслив Громов.

Тож зовсім не дивно, що мобілізовані в Донецькій області не бажають виконувати злочинні накази на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, вони будь-яким способом намагаються уникнути участі в бойових діях, додав Олексій Громов.

Як російські військові з поля бою втікають

Аби хоч покращити ситуацію, російське командування вирішило доукомплектувати 103-ій та 109-й стрілецькі полки раніше затриманими особами. Зокрема, дезертирами та ухилянтами від мобілізації.

Втім, ворожі спецслужбі змушені все частіше констатувати збільшення потоку дезертирів. Бійці самовільно залишають позиції на тимчасово окупованих територіях Луганщини, намагаються перетнути кордон і втекти назад до Росії. За словами Громова, останнім часом затримують від 10 до 50 військовослужбовців зазначених категорій.

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Для окупантів вже звична справа – вбивати своїх "мобіків"

У Бєлгороді "мобіки" збунтувалися через небажання вмирати на полі бою в Україні. Однак, росіяни довго не думали і просто розстріляли бунтарів.

До речі, на Донбасі зеки з ПВК "Вагнера" за одну ніч 19 листопада вбили понад 15 російських новобранців. Усе тому, що "мобіки" відмовилися йти на забій першими. Мовляв, вони не є "штрафним батальйоном".

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