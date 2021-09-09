Окупанти обстрілюють залізничну станцію на Донбасі: рух потягів обмежили

У районі станції "Скотувата" Донецької залізниці вранці 9 вересня бойовики почали стріляти з важкого озброєння. Снаряди падають на відстані 2 кілометрів від станції, через це там обмежили рух поїздів.

В Укрзалізниці усіх пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станціях, а також стежити за оновленням інформації.

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Бойовики обстрілюють залізничну станцію на Донбасі

Приблизно о 8:00 неподалік станції "Скотувата" Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди окупантів падають на відстані 2 кілометрів від станції.

Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Однак задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали в укриття.

Рух потягів обмежили

Крім того, до стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 "Лиман" – "Скотувата" – "Лозова" та №6003/6004 "Ізюм" – "Скотувата" – "Святогірськ" обмежили до станції "Фенольна".

Про відновлення звичних рейсів обіцяють повідомити.

Зупинка залізничного сполучення з прифронтовою Авдіївкою: що відомо

28 серпня окупанти відкрили вогонь по Авдіївці. Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри. У результаті поранення отримали 8 українських захисників.

Через небезпеку, яка чатувала у прифронтовому місті, на рух потягів з та в місто встановили обмеження. А 3 вересня його повністю відновили.

Текст публікації Укрзалізниці:

Сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає.

Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття.

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації.