Окупанти опівночі атакували Харків "Шахедами": пролунали потужні вибухи, спалахнула пожежа

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Після півночі пролунало кілька вибухів у Харкові. Відомо, що окупанти запустили "Шахеди".

Зауважимо, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили за кілька хвилин до півночі. Невдовзі стало відомо, що в обласному центрі лунають вибухи. Це підтвердила місцева влада.

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Харків атакували "Шахедами"

О 00:09 мер Харкова Ігор Терехов опублікував допис. У ньому він зазначив, що ворог б'є по місту дронами. За його словами, вибухи лунають у Шевченківському районі. На той момент їх нарахували три.

Глава ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти завдають ударів. Він попрохав мешканців міста й області перебувати в укриттях.

У "Суспільному" через кілька хвилин зазначили, що у місті спостерігаються перебої зі світлом. Також у частині районів зникла вода. Про це кореспондентам розповіли місцеві мешканці.

Моніторингова група Monitor о 00:16 зазначила, що Харків під атакою БпЛА "Шахед". Вона також повідомила, що працюють сили ППО.

Станом на 00:25 Monitor пише, що на Харківщині чисто. Наразі ведеться дорозвідка. Нагадуємо, що в укритті ми перебуваємо доти, поки не буде сигналу про відбій.

О 00:49 Олег Синєгубов зазначив, що на місці влучання спалахнула пожежа. Там працюють усі екстрені служби. Що стосується постраждалих, то за даними Обласного центру медичної допомоги, інформація не надходила.

Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Якщо у вас такої можливості немає, то намагайтеся бодай триматися якомога далі від вікон. Також ні в якому разі не фотографуйте та не знімайте на відео роботу ППО. Ба більше, не викладайте відповідні матеріали у мережу. Не будьте коригувальником вогню.

Зазначимо, що російські загарбники близько півночі 31 липня обстріляли Харків ракетами С-300. Відомо про влучання на території цивільного підприємства у Новобаварському районі. Внаслідок цього спалахнули пожежі. Поранень зазнав 61-річний охоронець. Його госпіталізували.

Також ракета С-300 влучила у селище міського типу Бурлук, що у Куп'янському районі. Вона впала на городі приватного домогосподарства. Внаслідок цього пошкоджений житловий будинок і гараж. На щастя, минулося без постраждалих.