Окупанти отримають піз**лів, і будуть вигнані з нашої землі, – Кличко у розмові з Трухановим

Минає 9 день відтоді, як Росія цинічно напала на Україну. Бійці ЗСУ та тероборони героїчно борються з окупантами. Бойовий дух не падає й в очільників міст, зокрема Кличка та Труханова.

Російські загарбники продовжують зазнавати нищівних втрат. Лише за тиждень війни загинули понад 9 тисяч ворожих військових.

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Окупанти отримають піз**лів

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що розмовляв з очільником Києва Віталієм Кличком. Він зауважив, що міський голова столиці – абсолютний чемпіон світу з боксу, сильна та смілива людина.

Кличко сказав, що в Києві зараз важко та напружено. Однак столиця готова боротися з окупантами й нікого не пустить.

І у його сміливій, зухвалій манері він сказав, що усі ті, хто намагається прорватися чи захопити Київ, отримають піз**лів та будуть вигнаними з нашої землі,

– додав Труханов.

За словами мера Одеси, він не сумнівається у словах Кличка.

Дивіться звернення Геннадія Труханова:

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