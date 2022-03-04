Окупанти отримають піз**лів, і будуть вигнані з нашої землі, – Кличко у розмові з Трухановим
Джерело:телеграм "Думская"
Минає 9 день відтоді, як Росія цинічно напала на Україну. Бійці ЗСУ та тероборони героїчно борються з окупантами. Бойовий дух не падає й в очільників міст, зокрема Кличка та Труханова.
Російські загарбники продовжують зазнавати нищівних втрат. Лише за тиждень війни загинули понад 9 тисяч ворожих військових.
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Окупанти отримають піз**лів
Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що розмовляв з очільником Києва Віталієм Кличком. Він зауважив, що міський голова столиці – абсолютний чемпіон світу з боксу, сильна та смілива людина.
Кличко сказав, що в Києві зараз важко та напружено. Однак столиця готова боротися з окупантами й нікого не пустить.
І у його сміливій, зухвалій манері він сказав, що усі ті, хто намагається прорватися чи захопити Київ, отримають піз**лів та будуть вигнаними з нашої землі,
– додав Труханов.
За словами мера Одеси, він не сумнівається у словах Кличка.
Дивіться звернення Геннадія Труханова:
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