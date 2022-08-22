Окупанти палили Піски з ТОС-1А й цинічно брехали про "мінімальні ризики" для населення

російські окупанти нищать Піски в Донецькій області. Населений пункт вони обстріляли важкою вогнеметною системою залпового вогню ТОС-1А.

Останнім часом ворог маг частковий успіх у просуванні в сторону Пісків. росіяни навіть казали, що повністю його захопили.

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Як ворог нищить Піски

Про те, що російська армія "консолідувала контроль" над Пісками заявив головний тіктокер ворожого війська та голова чеченської республіки рамзан кадиров. Він казав, що російські солдати "очищають" населений пункт від українських мін та проводжують наступ із "мінімальним ризиком для цивільного населення та інфраструктури".

Водночас фахівці Американського інституту вивчення війни зазначили, що геолокаційні кадри ще раніше показали, що окупанти обстрілюють Піски з термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".

Чи захопили росіяни Піски

російське міністерство оборони заявило, що їхні війська "повністю звільнили" Піски 13 серпня. При цьому у Генеральному штабі Збройних Сил України такої інформації не підтверджували. Лише у зведенні про ситуацію на фронті 21 серпня військові розповіли, що загарбники досягли часткового успіху у просуванні біля Пісків.

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За словами американських дослідників, імпульс російських окупантів у бік Бахмута й Авдіївки – вичерпаний. Атаки росіян на Сході України досягають кульмінації, тому, ймовірно, далі у ворога триватимуть незначні просування.

Загалом ситуація навколо Бахмута та Авдіївки демонструє фундаментальну російську проблему: окупанти неспроможні перетворити тактичні досягнення в оперативні успіхи. Оскільки путінські солдати не вміють скористатися перевагами, ЗСУ встигають відновити обороноздатні позиції.

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