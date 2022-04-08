Окупанти в передсмертних зверненнях просять родичів не відпускати дітей у російську армію

Як свідчать перехоплені розмови російських солдатів, наразі вони бачать лише два ймовірні шляхи виходу з України. У розмовах вони зазначають, що звідси їх вивезуть загиблими або пораненими.

Водночас найманці Путіна просять дружин не пускати синів до російської армії, оскільки на війні їх чекають жахливі втрати.

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Солдат просить дружину не дивитися новин та не відпускати дітей в армію

Окупант каже, що після 1-го квітня ситуація погіршилася – з його роти залишилося 10 людей, а командування не хоче виводити їх з України.

Після 1 числа я зрозумів, що нічого не буде… У нас два шляхи: або 200-м, або 300-м повернутися додому,

– розповів він дружині.

Вона ж зі сльозами в голосі нагадує солдату, що він завжди заспокоював їхню сім'ю та нагадував, що Росія всіх переможе, на що він відповідає лаконічним, – "більше ні".

Не слухайте новини та не дивіться,

– продовжив окупант.

Після цього солдат застерігає дружину, щоб у випадку його смерті, син ніколи не пішов до армії:

– Як малий поводиться?

– Та нічо... Бабусі сказав, що йому 6 років і він сам все вирішує.

– Зробіть так, щоб він до армії не пішов.

– Як це зробити?

– Все робіть, щоб він до армії не пішов! Як його почнуть призивати, то мамку проси, хай дядька Гену підключає. Скажи, хай усе зробить, щоб його до армії не забрали! Це буде моє останнє... чого я хочу.

Служба безпеки України наголошує, що росіяни самі обрали таку долю і їм доведеться понести покарання за усі злочини проти людства.

Слухайте перехоплену розмову окупантів: