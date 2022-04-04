Окупанти перегруповуються на півдні України для чергового наступу

4 квітня 2022 , 12:53
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

На півдні України окупанти починають перегруповуватися. Вони планують знову наступати з більшою силою.

Ворожі війська таким чином намагаються покращити своє тактичне розташування. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України,
– мовиться в повідомленні.

Відомо, що окупанти переміщують свої додаткові підрозділи.

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Автор: Марта Кушка