Окупанти перекидають війська у Бєлгородську та Воронезьку області

На Сіверському напрямку російські загарбники продовжують перегруповувати підрозділи для подальшого зосередження у прикордонних з Україною районах.

Про це у вечірньому зведенні від 14 квітня повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, додавши, що у Бєлгородській області Росія розгорнула польові табори.

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Ворог перекидає війська

Згідно з отриманою інформацією, ворожі війська продовжують ротацію військ. Особовий склад переміщується в області, що межують з Луганськом та Харковом.

З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську і Воронезьку області Росії,

– пишуть у Генштабі.

Раніше стало відомо, що російські війська не лише намагаються завершити перегрупування в напрямках Бєлгорода та Воронежа, але й стягують у ці регіони авіацію.

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