Окупанти перекинули частину своїх літаків і вертольотів з Білорусі до Росії

Російські окупанти здійснюють перегрупування своїх військ. Зважаючи, що тепер ворог намагатиметься і далі просуватися на сході України, то росіяни перекидають свої війська з північного напрямку.

Росія використовувала територію Білорусі як плацдарм для наступу на Україну, у тому числі і на Київ. Також з білоруських аеродромів вилітали літаки, які бомбили українські міста.

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Але зазнавши невдачі на київському напрямку, окупанти відступили. Зрозумівши, зо Київі не вдасться взяти, загарбники вирішили зосередитися на захопленні Маріуполя, та встановленні контролю на території Донецької та Луганської областей.

Для цього довелося провести передислокацію, у тому числі забравши частину армії з території Білорусі. Зафіксовано рух колон озброєння та військової техніки по території Білорусі у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони.

Значна частина російських бойових літаків та вертольотів перебазовано з аеродромів Білорусі на територію Росії.