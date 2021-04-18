Бойовики обстрілюють цивільних, щоб переконати, що "ЗСУ готують напад", – ООС

Куратори ОРДЛО розгорнули чергову дезінформаційну кампанію проти України. Цього разу окупанти переконують місцеве населення, що ЗСУ мають намір завдати удар. Міські споруди у Донецьку та інших окупованих у містах укріплюють мішками з піском.

Цю кампанію окупанти розпочали у березні – квітні 2021. Регулярно запускають нові фейки про начебто обстріли українськими військовими населених пунктів.

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Це має переконати місцеве населення, що вже незабаром Україна хоче розпочати воєнну операцію з деокупації Донбасу.

Споруди у Донецьку укріплюють мішками з піском

Посиленням загальної картини підготовки до оборони слугують кадри, на яких укріплюють міські споруди мішками з піском в Донецьку та інших тимчасово окупованих містах,

– пояснили в штабі ООС.

Деталі кампанії окупантів

12 – 17 квітня окупанти провели низку вогневих провокацій із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Обстрілювали у напрямку населених пунктів Опитне, Піски, Мар'їнка, Новомихайлівка з Донецька.

14 квітня, у так званих ЗМІ ОРДЛО поширили фейк про обстріл Донецька, в результаті якого начебто загинув цивільний мешканець.

17 квітня, незважаючи на роботу місії ОБСЄ на північно-західній околиці Донецька, окупанти здійснили 3 обстріли позицій ЗСУ, у результаті чого отримав поранення український військовослужбовець.

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В штабі Операції Об'єднаних сил прогнозують, що найближчим часом кількість вкидів та фейків лише зростатиме. У ЗСУ запевняють, що безумовно дотримуються режиму припинення вогню.