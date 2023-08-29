Бердянськ і Мелітополь – військові хаби росіян: де окупанти розміщують особовий склад та техніку

Росіяни найчастіше розташовують військову техніку на мілітаризованих окупантами підприємствах, зокрема у Бердянську та Мелітополі. Водночас масштабні пожежі на тимчасово окупованих територіях послаблюють ворога.

Ці міста стали військовими базами росіян. Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона також додала, що ворог посилює оборону міст технікою та військовим складом.

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Де противник розміщує особовий склад та техніку

Окупанти намагаються показати Бердянськ та Мелітополь, як курортні містечка з цивільними людьми. Проте перетворили ці міста на військові бази, зокрема селище Кирилівка. З початком повномасштабного вторгнення там розташовується велика кількість окупаційної техніки.

На Куп'янському напрямку зараз відбувається перегрупування противника. Окупанти перекидають військо з Куп'янська на Запорізький напрямок. У такий спосіб росіяни намагаються перешкодити просуванню наших військових до Токмака.

Усі підприємства на території Мелітополя та Бердянська стратегічно важливі для російських терористів. Адже вони їх повністю мілітаризували. Тому масштабні пожежі у цехах, як-от у Бердянську, послаблюють терористів.

Аліса Сисоєва про ситуацію у Запорізькій області: дивіться відео

Попри відчутний контрнаступ Сил оборони росіяни продовжують укріплюватися, завозять техніку та особовий склад. Відповідно, військового контингенту стає більше.

Цього тижня росіяни завезли 1500 тисячі бурятів, саме до Бердянського району. Їх розселили по квартирах місцевого населення. Також зайняли місцеву лікарню,

– пояснила Аліса Сисоєва.

Ситуація на Запорізькому напрямку