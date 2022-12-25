Зеки під Бахмутом пішли у наступ без касок і бронежилетів, – Арестович

Росія всіма силами намагається захопити Бахмут, де зазначає великих втрат. Командування окупантів кидає у наступ зеків без касок і бронижетів.

Про це розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, пише 24 канал. За його словами, російські в'язні під Бахмутом воюють практично в цивільному одязі.

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Окупанти під Бахмутом воюють у цивільному

Він скептично оцінив інформацію про те, що в Росії планують призвати ще 300 тисяч людей на військову службу. Арестович наголосив, що в Росії серйозні проблеми зі спорядженням.

Половина чи біля того вже у цивільному – чи у навколовоєнній формі. І наступні 300 тисяч – я не знаю, який там буде призов: у що їх одягатимуть, чим споряджатимуть. Автомат, три магазини, гранат немає,

– сказав Арестович.

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Він зазначив, що росіяни дають на групу з 25 осіб одного досвідченого військового з автоматом та прицілом нічного бачення. Він зіронізував, що в Росії вважається, що це "страшна штурмова сила, яка зараз усіх переможе".

Яка ситуація під Бахмутом