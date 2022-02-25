Окупанти під Херсоном розстріляли авто з трьома людьми
25 лютого 2022 , 16:51Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Антона Геращенка
Російські окупанти обстріляли автомобіль під Херсоном, у якому перебували 3 людей. На щастя, вони вижили.
В автомобілі перебували двоє чоловіків та жінка. Окупанти цинічно обстріляли автівку.
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Відео опублікував ексзаступник глави МВС Антон Геращенко. Він закликав західні ЗМІ показати це відео всьому світу, щоб усі бачили російську агресію.
Обстріл автомобіля під Херсоном (обережно, нецензурна лексика, 18+): дивіться
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