Окупанти під Херсоном розстріляли авто з трьома людьми

Російські окупанти обстріляли автомобіль під Херсоном, у якому перебували 3 людей. На щастя, вони вижили.

В автомобілі перебували двоє чоловіків та жінка. Окупанти цинічно обстріляли автівку.

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Відео опублікував ексзаступник глави МВС Антон Геращенко. Він закликав західні ЗМІ показати це відео всьому світу, щоб усі бачили російську агресію.

Обстріл автомобіля під Херсоном (обережно, нецензурна лексика, 18+): дивіться

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